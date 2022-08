Bronzetti vola in semifinale a Vancouver

(Di venerdì 19 agosto 2022) Bel successo per la 23enne romagnola contro Jimenez Kasintseva nei quarti di finale del WTA 125k in corso di svolgimento sul cemento canadese. Per un posto in finale affronta la svedese Peterson

