Vuelta 2022 | quinta tappa Irun-Bilbao | percorso e altimetria

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ladelladi Spagna, ladi 187,2 chilometri, presenta un profilo altimetrico piuttosto mosso e impegnativo nello scenario suggestivo dei Paesi Baschi. Ilprevede infatti cinque GPM, non durissimi ma comunque selettivi. In tal senso la corsa sarà decisa dalla doppia scalata all’Alto del Vivero, salita di 4,6 km con la pendenza media dell’8%. Primo passaggio a poco più di 40 km dall’arrivo, secondo scollinamento che avverrà invece quando mancheranno 14 km alla conclusione. Dopo il GPM finale la discesa porterà i corridori agli ultimi 2 km pianeggianti. DATA, ORARIO E TV, CALENDARIO TAPPE COMPLETO L’della ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 Richard Carapaz: “Vogliamo vincere abbiamo una squadra giovane ma ambiziosa” - #Vuelta… - SpazioCiclismo : Favoriti Maglia a Pois Vuelta a España 2022: i fuggitivi riusciranno a beffare gli uomini di classifica?… - SpazioCiclismo : Favoriti Vuelta a España 2022, il percorso di avvicinamento dei big a confronto - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2022, nuova maglia per la Astana di Vincenzo Nibali - Gazzetta_it : Giro-Vuelta? Ci sono riusciti in tre: Hindley sulla strada dei miti -

Quando vincere non basta più, per entrare nella storia bisogna fare un passo avanti. Il ciclismo è uno sport che sa guardare al futuro e lo fa tenendo sempre aperti gli occhi sul suo grande passato: ...Primoz Roglic, tre volte vincitore dellaCiclismo, Vuelta 2022: gli orari dell'ottava tappa da La Pola Llaviana a Collau Fancuaya. Come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...Ciclismo, Vuelta 2022: il programma e gli orari della settima tappa Camargo-Cistierna, come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...