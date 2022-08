Ultimo torna sui social: “Senza si vive meglio. Staccate” (Di giovedì 18 agosto 2022) Tenere un contatto quasi costante con i fan tramite i social network per gli artisti è quasi fondamentale, consapevoli di quanto questi strumenti permettano di ridurre le distanze e permettano di avvertire il loro affetto. Ultimo, però, ha deciso di provare a cambiare atteggiamento e ha voluto dedicarsi per qualche giorno a se stesso e ai suoi affetti più cari. Chi lo segue assiduamente aveva inevitabilmente notato la sua asSenza e non ha potuto non chiedersi se tutto nella sua vita andasse bene. Nicolò Moriconi, questo il suo vero nome, aveva voluto “disintossicarsi” e trascorrere qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi) Senza pensare agli impegni lavorativi. Il 17 agosto 2022, a distanza di un mese dal concerto al Circo Massimo di Roma, ha condiviso un ... Leggi su diredonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Tenere un contatto quasi costante con i fan tramite inetwork per gli artisti è quasi fondamentale, consapevoli di quanto questi strumenti permettano di ridurre le distanze e permettano di avvertire il loro affetto., però, ha deciso di provare a cambiare atteggiamento e ha voluto dedicarsi per qualche giorno a se stesso e ai suoi affetti più cari. Chi lo segue assiduamente aveva inevitabilmente notato la sua ase non ha potuto non chiedersi se tutto nella sua vita andasse bene. Nicolò Moriconi, questo il suo vero nome, aveva voluto “disintossicarsi” e trascorrere qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi)pensare agli impegni lavorativi. Il 17 agosto 2022, a distanza di un mese dal concerto al Circo Massimo di Roma, ha condiviso un ...

gippu1 : Dopo un anno e mezzo la #Juventus torna a vincere una partita di serie A con oltre due gol di scarto: non succedeva… - telodogratis : Ultimo torna sui social: “Senza telefono si vive meglio” - ImBarbInterista : Ultimo giorno di mare...?? ... Stanotte ??si torna ??in Lombardia. È bello quando si arriva, ma triste ripartire, sopr… - NumerINTERi : @OnanaSessuale Prima doveva partire #Bastoni, poi #Lautaro, poi due mesi di #Skriniar e ultimo #Dumfries. +60 entro… - miolto : @la_bongia Ma infatti… perché non dire “chi arriva ultimo è Novax?”… in ogni caso io starei più sereno, fossi in vo… -