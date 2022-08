Ultime Notizie – Elezioni 2022, Amendola accetta candidatura Pd: “Mi spenderò fino all’ultimo” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell’io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Partito Democratico, che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà”. Lo scrive su Facebook Enzo Amendola, accettando la candidatura alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “A tutti quelli che mi stanno inondando di affetto e parole di stima, grazie davvero. I vostri messaggi sono il motivo per cui vale la pena spendersi fino all’ultimo in questa campagna elettorale. Napoli è la mia città. Difendiamo la Campania. L’Europa è la nostra comunità di destino”. “Grazie Amendola da parte di tutta la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell’io. La mia è unadi servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Partito Democratico, che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà”. Lo scrive su Facebook Enzondo laallepolitiche del 25 settembre. “A tutti quelli che mi stanno inondando di affetto e parole di stima, grazie davvero. I vostri messaggi sono il motivo per cui vale la pena spendersiin questa campagna elettorale. Napoli è la mia città. Difendiamo la Campania. L’Europa è la nostra comunità di destino”. “Grazieda parte di tutta la nostra ...

