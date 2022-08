Ucraina: bombe russe su Kharkiv, summit fra Zelensky, Erdogan e Guterres (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Ucraina e la guerra russa al centro del vertice tra il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L’obiettivo dell’incontro, che si svolgerà a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, è quello di trovare soluzioni diplomatiche al conflitto tra Mosca e Kiev. E di discutere sul funzionamento dei corridoi nel Mar Nero per l’esportazione di grano e cereali dai porti ucraini. Il presidente turco Erdogan, dopo un incontro bilaterale con Zelensky e il trilaterale a cui parteciperà anche Guterres, terrà assieme a loro una conferenza stampa congiunta. Foto Ansa/Epa Vasiliy ZhlobskyIntanto la nave ‘I Maria‘ è partita oggi dal porto di Chornomorsk in Ucraina ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 agosto 2022) L’e la guerra russa al centro del vertice tra il segretario generale dell’Onu Antonio, il presidente ucraino Volodymyre il presidente turco Recep Tayyip. L’obiettivo dell’incontro, che si svolgerà a Leopoli, nell’ovest dell’, è quello di trovare soluzioni diplomatiche al conflitto tra Mosca e Kiev. E di discutere sul funzionamento dei corridoi nel Mar Nero per l’esportazione di grano e cereali dai porti ucraini. Il presidente turco, dopo un incontro bilaterale cone il trilaterale a cui parteciperà anche, terrà assieme a loro una conferenza stampa congiunta. Foto Ansa/Epa Vasiliy ZhlobskyIntanto la nave ‘I Maria‘ è partita oggi dal porto di Chornomorsk in...

