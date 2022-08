Schianto sulla Statale 16: muore a Ferragosto un giovane carabiniere di rientro dal turno (Di giovedì 18 agosto 2022) rientro a casa dopo un lungo turno di notte, poi un incidente, poi più nulla. Così è morto sulla Statale per Barletta un carabiniere di 41 anni. Lascia la moglie e i due figli. Un incidente occorso sulle strade della Puglia. Di ritorno dal turno di notte a Manfredonia, Eugenio Cosco, 41 anni, stava rientrando L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 agosto 2022)a casa dopo un lungodi notte, poi un incidente, poi più nulla. Così è mortoper Barletta undi 41 anni. Lascia la moglie e i due figli. Un incidente occorso sulle strade della Puglia. Di ritorno daldi notte a Manfredonia, Eugenio Cosco, 41 anni, stava rientrando L'articolo proviene da Leggilo.org.

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Un libro ricostruisce lo schianto di tre aerei militari il 9 aprile 1949 in località Colli a Volturno (IS) durante un vol… - TgrRaiVeneto : Un libro ricostruisce lo schianto di tre aerei militari il 9 aprile 1949 in località Colli a Volturno (IS) durante… - Giorno_Lecco : Brivio, schianto frontale nella notte sulla Briantea: due feriti - Soverato : Terribile schianto sulla Statale 106, terza vittima: muore anche un giovane 24enne - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Con la moto fuori strada, schianto sulla A12 -