Napoli, UFFICIALE: Simeone è un nuovo calciatore dei partenopei (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Cholito ufficializzato dal Napoli: Simeone è un nuovo calciatore a disposizione di mister Luciano Spalletti Questo il comunicato UFFICIALE con il quale il Napoli ha dato il benvenuto a Simeone, arrivato dal Verona: LA NOTA – «La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di Giovanni Pablo Simeone Baldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto» ? Benvenuto Cholito! ? ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tXSH5lDuOa — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 18, 2022 il tweet. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Cholito ufficializzato dalè una disposizione di mister Luciano Spalletti Questo il comunicatocon il quale ilha dato il benvenuto a, arrivato dal Verona: LA NOTA – «La SSCcomunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di Giovanni PabloBaldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto» ? Benvenuto Cholito! ? ? #ForzaSempre pic.twitter.com/tXSH5lDuOa — Official SSC(@ssc) August 18, 2022 il tweet. L'articolo proviene da Calcio News 24.

