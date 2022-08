vigilidelfuoco : #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella n… - controradio : Maltempo Toscana: 3 feriti a Barga, 3 a Firenze a causa del vento - mariagraziaiole : RT @qn_lanazione: #Maltempo #Firenze: albero crollato sulla tramvia, famiglia bloccata in un camper, feriti - infoitinterno : Maltempo, temporale molto forte si abbatte su Firenze - qn_lanazione : #Maltempo #Firenze: albero crollato sulla tramvia, famiglia bloccata in un camper, feriti -

A causa dela Marina di Carrara sono caduti numerosi alberi. Nella mattinata una tromba d'aria aveva provocato molti danni. Le immagini in diretta Leggi ...Due morti in Toscana Un uomo e una donna sono morti a causa del. L'uomo è stato travolto ... In località bottai in Via San Cristofano, a, un albero è caduto su un camper nel Camping ...Il maltempo, che sta interessando la Toscana da questa mattina, ha causato 2 morti e 20 feriti. L'Asl regionale ha così deciso di avviare il piano per maxi-emergenza maltempo, in particolare nella zon ...Mentre al Sud l’estate è sempre più torrida, con il termometro che tocca quota 43 gradi, al Centro Nord in queste ore è il maltempo a farla da protagonista. In Toscana si sono registrati due decessi a ...