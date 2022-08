Latina, 26enne muore in discoteca: in corso accertamenti (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ragazza di 26 anni, residente ad Aprilia, è morta la notte scorsa, intorno all’1.30 mentre si trovava in una discoteca a Latina. Sul posto i carabinieri di Latina e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte per arresto cardiaco. Sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ragazza di 26 anni, residente ad Aprilia, è morta la notte scorsa, intorno all’1.30 mentre si trovava in una. Sul posto i carabinieri die i sanitari del 118 che hanno constatato la morte per arresto cardiaco. Sono inle indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

