Inflazione e rialzo tassi, gli scenari: i verbali FED (Di giovedì 18 agosto 2022) Alcuni membri della Fed temono che la banca centrale possa alzare i tassi di interesse più del necessario nel tentativo di domare l'Inflazione che galoppa. E' quanto si legge nei verbali – diffusi nella serata di ieri -della riunione del 26 e luglio, quando la Fed ha alzato il costo del denaro dello 0,75%. Inflazione e rialzo tassi Alla luce del contesto economico in costante cambiamento, diversi partecipanti ritengono che ci sia il rischio di una stretta maggiore del necessario per ripristinare la stabilità dei prezzi", si legge nelle minute nelle quali si osserva che a "un certo punto sarà appropriato rallentare la velocità dei rialzi". Nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria la Fed "sarebbe pronta ad aggiustare l'orientamento della politica monetaria se ...

