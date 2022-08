Filippo Tortu in finale sui 200 agli Europei: avversari, corsia di partenza, a che ora corre, programma e tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Filippo Tortu vuole essere grande protagonista nella finale dei 200 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. L’azzurro ha vinto la propria semifinale in maniera schiacciante e scenderà in pedana a Monaco per andare a caccia di una medaglia: l’appuntamento è per venerdì 19 agosto alle ore 21.20. Filippo Tortu correrà in corsia 6: la partenza sarà determinante, poi il Campione Olimpico della 4×100 sa di poter fare la differenza tra curva e lanciato. L’azzurro sarà nella morsa dei britannici: il sorprendente Charles Dobson in corsia 5, Nethaneel Mitchell-Blake in corsia 7. Gli altri due rivali di riferimento sono il britannico Zharnel Hughes ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)vuole essere grande protagonista nelladei 200 metri2022 di atletica leggera. L’azzurro ha vinto la propria semiin maniera schiacciante e scenderà in pedana a Monaco per andare a caccia di una meda: l’appuntamento è per venerdì 19 agosto alle ore 21.20.rà in6: lasarà determinante, poi il Campione Olimpico della 4×100 sa di poter fare la differenza tra curva e lanciato. L’azzurro sarà nella morsa dei britannici: il sorprendente Charles Dobson in5, Nethaneel Mitchell-Blake in7. Gli altri due rivali di riferimento sono il britannico Zharnel Hughes ...

ItaliaTeam_it : FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia - Eurosport_IT : TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29… - ItaliaTeam_it : I Mondiali di Eugene, Marcell Jacobs e Chituru Ali protagonisti nei 100 metri, le Olimpiadi di #Paris2024. Filipp… - danieledv79 : RT @Eurosport_IT: TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29 #Ital… - circular_timey : RT @Eurosport_IT: TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29 #Ital… -