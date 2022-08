DOOM 64 è adesso gratis su Epic Store!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 agosto 2022) Questa settimana sull’Games Store potrete trovare64, una versione migliorata dello storico FPS pubblicato per la prima volta nel 1997 su Nintendo 64 Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store64, una versione migliorata dello storico FPS pubblicato per la prima volta nel 1997 su Nintendo 64. Un classico ritorna grazie all’Games Store64 è stato pubblicato nel 2020 per ...