Covid oggi Lazio, 1.952 contagi e 6 morti: a Roma 834 casi (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.952 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. I nuovi casi a Roma sono 834. oggi nel Lazio “su 3.127 tamponi molecolari e 10.729 tamponi antigenici per un totale di 13.856 tamponi, si registrano 1.952 nuovi casi positivi (-829), sono 6 i decessi (-15), 729 i ricoverati (-34), 46 le terapie intensive (-4) e +5.513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i decessi e i contagi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.952 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 6. I nuovisono 834.nel“su 3.127 tamponi molecolari e 10.729 tamponi antigenici per un totale di 13.856 tamponi, si registrano 1.952 nuovipositivi (-829), sono 6 i decessi (-15), 729 i ricoverati (-34), 46 le terapie intensive (-4) e +5.513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i decessi e inelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl ...

