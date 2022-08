Come funziona l’algoritmo di Airbnb che punta a scongiurare il rischio festa (Di giovedì 18 agosto 2022) No party allowed. Con il divieto feste Airbnb che è diventate permanente lo scorso giugno, lo scopo della piattaforma è quello di riuscire a fermare qualsiasi ospite che voglia affittare un appartamento per organizzare una festa all’insaputa dell’host. In quest’ottica è stato messo in campo un algoritmo anti party Airbnb che, in sostanza, dovrebbe identificare le prenotazioni classificabili ad alto rischio in tal senso. LEGGI ANCHE >>> Airbnb per alloggi particolari e partenze dell’ultimo minuto Viaggiare Informatici Cosa analizza l’algoritmo anti party Airbnb Nel comunicato stampa con cui Airbnb ha dato l’annuncio vengono fornire ulteriori informazioni in merito a una tecnologia che, per il momento e dopo una prima sperimentazione partita in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) No party allowed. Con il divieto festeche è diventate permanente lo scorso giugno, lo scopo della piattaforma è quello di riuscire a fermare qualsiasi ospite che voglia affittare un appartamento per organizzare unaall’insaputa dell’host. In quest’ottica è stato messo in campo un algoritmo anti partyche, in sostanza, dovrebbe identificare le prenotazioni classificabili ad altoin tal senso. LEGGI ANCHE >>>per alloggi particolari e partenze dell’ultimo minuto Viaggiare Informatici Cosa analizzaanti partyNel comunicato stampa con cuiha dato l’annuncio vengono fornire ulteriori informazioni in merito a una tecnologia che, per il momento e dopo una prima sperimentazione partita in ...

