Candidature, partita chiusa in 'Noi di Centro': ecco le scelte di Mastella nel Sannio (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl dado è tratto. Noi di Centro, la formazione politica che fa capo a Clemente Mastella, ha reso noti – proprio attraverso un tweet del sindaco di Benevento – i nomi dei candidati che concorreranno alle politiche del 25 settembre. Come da previsioni, la senatrice uscente Sandra Lonardo Mastella sarà in campo per l'uninominale Benevento (l'intera provincia più 28 comuni del Casertano) e al contempo capolista al plurinominale nei collegi di Avellino/Salerno e ancora in Molise e Calabria. Capolista nel listino proporzionale che tiene assieme il Sannio e Terra di Lavoro sarà l'ex presidente della Provincia Antonio Di Maria. Dietro di lui troviamo Bernarda De Girolamo, vicesindaco di Piedimonte Matese, Armando Rocco, sindaco di Calvi e Maria Ausilia Alfano, assessore di Telese Terme. Al Senato, invece, nel ...

