Amici, Martina Miliddi e Aka7even tornano insieme? Parla Raffaele (Di giovedì 18 agosto 2022) Martina Miliddi e Luca Marzano, in arte Aka7even, si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad Amici 20. I due mostrarono subito un certo interesse, al punto da dare luogo ad una relazione sotto gli occhi di tutti i telespettatori. Dopo poco, però, la loro storia è giunta al termine e Martina ha intrapreso una nuova frequentazione con Raffaele Renda, attualmente divenuto il suo fidanzato. Da un po' di giorni, però, sul web in molti hanno notato dei comportamenti strani da parte dei due ex fidanzati. Questo ha immediatamente fatto sperare ai fan della coppia che tra loro potesse essere in atto un ritorno di fiamma. A chiarire la faccenda una volta per tutte, però, ci ha pensato Raffaele. Il giovane ha pubblicato un video in compagnia della ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 agosto 2022)e Luca Marzano, in arte, si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad20. I due mostrarono subito un certo interesse, al punto da dare luogo ad una relazione sotto gli occhi di tutti i telespettatori. Dopo poco, però, la loro storia è giunta al termine eha intrapreso una nuova frequentazione conRenda, attualmente divenuto il suo fidanzato. Da un po' di giorni, però, sul web in molti hanno notato dei comportamenti strani da parte dei due ex fidanzati. Questo ha immediatamente fatto sperare ai fan della coppia che tra loro potesse essere in atto un ritorno di fiamma. A chiarire la faccenda una volta per tutte, però, ci ha pensato. Il giovane ha pubblicato un video in compagnia della ...

IsaeChia : #Amici20, Martina Miliddi avvistata con la zia al concerto di Aka7even, gli strani movimenti social e la reazione d… - Vanessa87435133 : @PremoliE @Cribar03 La madrina di Martina ha sempre seguito aka fin dall'inizio di amici proprio da quando aka e Martina stavano insieme - m01_martina : Vorrei tanto degli amici con cui uscire la sera e divertirmi. Mi sento così sola... - heartsjealous : @conlavistablack @Esmeral52652837 @MILL3PAROLE No, non è la stessa cosa, ma poi neanche Martina lo ha tradito, si e… - martina____04 : RT @chiamamimarco: i cugini o sono sconosciuti o migliori amici non ci sono vie di mezzo -