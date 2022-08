Venezia: sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video è virale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d'acqua "a motore" sul Canal Grande di Venezia, da parte di due giovani non identificati che si sono guadagnati stamani l'attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d'"a" suldi, da parte di due giovani non identificati che si sono guadagnati stamani l'attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le ...

ilfattovideo : Venezia, due giovani sugli sci d’acqua “a motore” nel Canal Grande. Brugnaro: “Imbecilli, aiutateci a trovarli”. In… - iconanews : Venezia: sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video è virale - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video virale Sindaco Brugnaro: 'Due imbecilli,… - ItalyNowadays : Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video virale. #Cronaca #Criminalità #LuigiBrugnaro #Venezia… - Italian : Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video virale -