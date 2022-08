Uomini e Donne Vip: arriva la triste notizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Uomini e Donne Vip ci sarà? Ecco la decisione definitiva di Maria De Filippi E’ da tempo che circola in rete la notizia di una possibile versione di Uomini e Donne Vip. La news è in rete da diverso tempo ma mai fino ad oggi abbiamo avuta una risposta certa u questa possibile edizione. Ultimamente si era parlato di una possibile edizione il prossimo anno ma a svelarci realmente come stanno le cose è Platinette. Sulla sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette ecco cosa a dichiarato: “Pare essersi volatilizzata l’ipotesi di fare una versione vip di Uomini e Donne”; era stata ipotizzata per la prossima estate al posto di Temptation Island e invece nulla da fare”. (web)Maria De Filippi al timone di altri programmi Malgrado sia saltata anche ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 agosto 2022)Vip ci sarà? Ecco la decisione definitiva di Maria De Filippi E’ da tempo che circola in rete ladi una possibile versione diVip. La news è in rete da diverso tempo ma mai fino ad oggi abbiamo avuta una risposta certa u questa possibile edizione. Ultimamente si era parlato di una possibile edizione il prossimo anno ma a svelarci realmente come stanno le cose è Platinette. Sulla sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette ecco cosa a dichiarato: “Pare essersi volatilizzata l’ipotesi di fare una versione vip di”; era stata ipotizzata per la prossima estate al posto di Temptation Island e invece nulla da fare”. (web)Maria De Filippi al timone di altri programmi Malgrado sia saltata anche ...

