Tg3web : In Lombardia un nuovo episodio di violenza. Protagonisti ancora una volta due trapper. Hanno insultato e rapinato u… - LaStampa : Trapper e violenza, attenti al soffio del razzismo - ForceElf : RT @Tg3web: In Lombardia un nuovo episodio di violenza. Protagonisti ancora una volta due trapper. Hanno insultato e rapinato un operaio ni… - tamicheA1 : RT @Tg3web: In Lombardia un nuovo episodio di violenza. Protagonisti ancora una volta due trapper. Hanno insultato e rapinato un operaio ni… - redpnk : La grande tolleranza dei trapper. -

Jordan e Traffik non sono però i solifiniti in carcere nelle ultime ore . Elia Di Genova, ... Sfera Ebbasta, Marracash ) ma la febbre per le minacce e laesibita li spingono a non ...I protagonisti sono i: ventenni italiani di prima o seconda generazione accomunati dal fare ... Per alcuni il mezzo per arrivare al successo è ladi strada. I testi dei loro brani sono ...Intervistato da Massimo Giletti, Jordan Jeffrey rivendicò il suo modus operandi. Il video che lo riprende riesce infatti a conquistare uno sbigottito «Roba da matti» da Matteo Salvini su Twitter. Dopo ...Fra social e Youtube spingono forte e hanno follower, ma mancano i successi in radio e i tour. Mentre si moltiplicano agguati, accoltellamenti e indagini ...