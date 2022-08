Stoke City, in arrivo in prestito Liam Delap (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato da The Sun, lo Stoke City avrebbe trovato un accordo con il Manchester City per avere in prestito Liam Delap. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato da The Sun, loavrebbe trovato un accordo con il Manchesterper avere in

Campanelli11 : RT @MauOrbez1887: Liam #Delap, attaccante classe 2003 del Man City, si appresta a passare, in prestito, allo Stoke City, la squadra che ha… - LeCopse96 : RT @MauOrbez1887: Liam #Delap, attaccante classe 2003 del Man City, si appresta a passare, in prestito, allo Stoke City, la squadra che ha… - MauOrbez1887 : Liam #Delap, attaccante classe 2003 del Man City, si appresta a passare, in prestito, allo Stoke City, la squadra c… - game48rmd : - MaksiMonster : RT @sportli26181512: Getafe, sfida al Valladolid per un centrocampista di Championship: Secondo Sport, Getafe e Valladolid si contendono Et… -