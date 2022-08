Pizza a 10 euro, il ristoratore mette la bolletta sul menu: “O così o chiudo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Pizza Margherita a 10 euro: il ristoratore protesta contro il caro vita e allega al menu anche la sua bolletta della luce. È successo in un ristorante del Nord Italia. Molto si è discusso del giusto costo per una Pizza in Italia, in particolare della classica Margherita. Tra dibattiti accesi tra Flavio Briatore, sostenitore della Pizza a cifre assurde, e i maggiori Pizzaioli napoletani arriva la protesta di un ristoratore che mette davanti ai clienti la realtà dei fatti. foto Adobe stockÈ accaduto a Casalmaggiore, paese in provincia di Cremona, dove un ristoratore ha dovuto alzare i prezzi del suo menu a causa dei vari rincari che stiamo subendo negli ultimi mesi. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 agosto 2022)Margherita a 10: ilprotesta contro il caro vita e allega alanche la suadella luce. È successo in un ristorante del Nord Italia. Molto si è discusso del giusto costo per unain Italia, in particolare della classica Margherita. Tra dibattiti accesi tra Flavio Briatore, sostenitore dellaa cifre assurde, e i maggioriioli napoletani arriva la protesta di unchedavanti ai clienti la realtà dei fatti. foto Adobe stockÈ accaduto a Casalmaggiore, paese in provincia di Cremona, dove unha dovuto alzare i prezzi del suoa causa dei vari rincari che stiamo subendo negli ultimi mesi. ...

