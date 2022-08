Nuoto, Europei Roma 2022: Simona Quadarella conquista l’argento nei 400 sl e fa il tris di medaglie! Oro per Gose (Di mercoledì 17 agosto 2022) Simona Quadarella vince un magnifico argento nei 400 stile libero agli Europei 2022 di Nuoto in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo gli ori conquistati negli 800 e nei 1500, arriva un’altra strepitosa medaglia per Simona Quadarella. Questa volta non è un oro, ma il risultato ottenuto quest’oggi è comunque di grandissimo spessore. Vince la gara la tedesca Isabel Marie Gose. Quadarella è partita senza forzare troppo e ha visto Gose prendere subito un piccolo margine di vantaggio. L’azzurra comunque non si è fatta prendere dal panico e proseguendo con il suo passo ha virato ai 300 metri in seconda posizione a poco più di 1”5 dalla tedesca. A questo punto la nativa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)vince un magnifico argento nei 400 stile libero aglidiin corso di svolgimento al Foro Italico di. Dopo gli oriti negli 800 e nei 1500, arriva un’altra strepitosa medaglia per. Questa volta non è un oro, ma il risultato ottenuto quest’oggi è comunque di grandissimo spessore. Vince la gara la tedesca Isabel Marieè partita senza forzare troppo e ha vistoprendere subito un piccolo margine di vantaggio. L’azzurra comunque non si è fatta prendere dal panico e proseguendo con il suo passo ha virato ai 300 metri in seconda posizione a poco più di 1”5 dalla tedesca. A questo punto la nativa di ...

