Meteo | il radar virtuale di Giuliacci svela cosa accadrà | i giorni delle tempeste

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Peggioramento del tempo a metà settimana. Ildel colonnello Marioparla chiaro: "Sta per arrivare una perturbazione seria, con tanti temporali: una perturbazione che ricorda la classica Burrasca di Ferragosto". Le prime avvisaglie del deciso cambiamento, riporta ilrologo sul suo sito, "ci saranno mercoledì 17, quando sull'Italia si affaccerà un'intensa perturbazione che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà i suoi primi temporali al Nordovest". "Questa perturbazione, al contrarioprecedenti, si muoverà lentamente, e indugerà sull'Italia per qualche giorno". Giovedì 18 e venerdì 19 al Centro-Nord, prosegue, "il cielo si presenterà spesso nuvoloso, con numerosi improvvisi temporali su tutte le regioni settentrionali e, almeno ...

Libero_official : Il #meteo cambia volto: da oggi forti perturbazioni e crollo delle temperature. Dove arrivano le tempeste… - meteoeradar : La Supercella in Puglia vista attraverso il nostro radar interattivo! Consultalo anche tu per sapere che tempo farà… - meteoeradar : Ancora maltempo. Nella serata di ieri devastanti grandinate e danni a Cavagliano, frazione di Bellinzago (Novara, P… - Upside_down010 : @Ricciolina16 Windy, ha il radar meteo - Danila55184042 : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnala lo sviluppo di #temporali sulla pianura tra #Bologna e #Ravenna con precipitazioni localmente… -

iLMeteo.it

Per monitorare la situazionein tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione FulminazioniAscolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset ...satelliti e), sappiamo perfino riconoscere l'approssimarsi di condizionicritiche, individuare le celle convettive fin dal loro originarsi (es. a mare), studiarne il percorso, e ... Meteo Lido di Dante: oggi sole e caldo, Giovedì 18 nubi sparse, Venerdì 19 pioggia e schiarite Oristano, meteo per Mercoledì 17 Agosto 2022. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 25°C, massima 39°C ...Massa, meteo per Mercoledì 17 Agosto 2022. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 24 e 29°C ...