Max Verstappen | la rivelazione sorprende tutti | scossone in Formula 1

Ticinonline : Il suicidio della Ferrari e le coccole a Max, è sempre Marko #verstappen #redbull #helmutmarko #formula1… - Fedewendy46 : @iamaravendor Max Emilian Verstappen è nel mio cuore - B44RCELONA : oddio magari usano la sborra di max verstappen a questo punto - SHIBALOVERR : Fatto un sogno stranissimo durante il mio pisolino quotidiano: vincevo una gara di ciclismo(??), mi dicevo ‘sei come… - lacittanews : ROMA - Helmut Marko non si è risparmiato nell'elogiare Max Verstappen, che dopo la prima metà di stagione è primo i… -

Con le occasioni che la Ferrari ha sprecato nel 2022, la cosa più difficile per Charles Leclerc è mantenere la calma. Il suo avversario più grande non è più la Red Bull di, ma sé stesso: solo se il pilota allontana i pensieri negativi e la squadra ricrea un clima di fiducia (qualora mancasse) con il monegasco si può pensare a una seconda parte di stagione ...C'è una classifica, in questo Mondiale 2022, in cui la Mercedes di Lewis Hamilton è prima,appena 6° e le Ferrari addirittura fuori dalla top 10. Ci stiamo riferendo alla statistica dei giri percorsi da ciascun pilota nella prima parte della stagione, nei 13 GP che sono stati ...L’ex pilota ha coccolato Verstappen e, una volta ancora, punzecchiato una Ferrari che proprio non riesce a trovare continuità. «Max Verstappen è, di gran lunga, il miglior pilota mai avuto dalla Red ...Intervistato da Motorsport-Total.com, il consulente della Red Bull ha celebrato le qualità del leader del mondiale Max Verstappen.