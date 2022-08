Infermiere aggredito a pugni da un paziente nel Mantovano

rep_milano : Sicurezza in ospedale, infermiere del pronto soccorso aggredito a pugni da un paziente nel Mantovano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Mantova, infermiere aggredito a pugni da un paziente - grumpy792 : RT @SkyTG24: #Mantova, infermiere aggredito a pugni da un paziente - SkyTG24 : #Mantova, infermiere aggredito a pugni da un paziente - Laura_in_cucina : #Milano Infermiere aggredito per un ritardo di 10 minuti. Strattonato e tablet rotto. -

Pochi minuti dopo, mentre l'gli stava facendo l'elettrocardiogramma, improvvisamente gli ha sferrato due violenti pugni al volto. L'è caduto a terra privo di conoscenza. Ai ......lo ha insultato e poi lo hafisicamente. A far scatenare l'ira sarebbe stata, secondo una prima ricostruzione, l'eccessiva attesa prima di poter essere visitato dai sanitari. L'...Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, è stato picchiato da un paziente. (ANSA) ...Ai carabinieri il paziente ha riferito di non ricordare il motivo per cui ha colpito l'infermiere. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravi e violenza a pubblico ufficiale Un infermiere del pronto ...