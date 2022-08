Il dato a sorpresa su Renzi e Calenda. Masia: "Dove possono arrivare" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quanto vale lo spazio politico del Terzo Polo? È la domanda per il sondaggista e amministratore delegato di EMG Different Fabrizio Masia, ospite allo speciale di LA7 'La corsa al Voto'. "Coloro che oggi si dichiarano di centro, un centro moderato allargato valgono circa il 18 per cento, uno spazio politico enorme. Considerato che oggi il partito di Calenda parte, assieme a Renzi, Gelmini e Carfagna, da un 7 per cento sondaggistico che è assolutamente un punto di partenza, diciamo che lo spazio potenziale è veramente grande" spiega Masia. #lacorsaalvoto Masia (EMG): "Il terzo polo potrebbe arrivare anche al 18%" https://t.co/ob42ar6rRA — La7 (@La7tv) August 17, 2022 Il motivo lo aveva spiegato anche la Gelmini e Masia riprende il suo ragionamento: ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quanto vale lo spazio politico del Terzo Polo? È la domanda per il sondaggista e amministratore delegato di EMG Different Fabrizio, ospite allo speciale di LA7 'La corsa al Voto'. "Coloro che oggi si dichiarano di centro, un centro moderato allargato valgono circa il 18 per cento, uno spazio politico enorme. Considerato che oggi il partito diparte, assieme a, Gelmini e Carfagna, da un 7 per cento sondaggistico che è assolutamente un punto di partenza, diciamo che lo spazio potenziale è veramente grande" spiega. #lacorsaalvoto(EMG): "Il terzo polo potrebbeanche al 18%" https://t.co/ob42ar6rRA — La7 (@La7tv) August 17, 2022 Il motivo lo aveva spiegato anche la Gelmini eriprende il suo ragionamento: ...

