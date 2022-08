Convocati Fiorentina: fuori Zurkowski e Igor (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani sera di Conference League contro gli olandesi del Twente. Per la sfida... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laha diramato la lista deiper la gara di domani sera di Conference League contro gli olandesi del Twente. Per la sfida...

sportli26181512 : Convocati Fiorentina: fuori Zurkowski e Igor: La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di doman… - iscorers : Convocati Fiorentina: fuori Zurkowski e Igor | Conference League - Fiorentinanews : I convocati della #Fiorentina: Due indisponibili per Italiano, il club viola li sostituisce anche nella lista Uefa… - Ducciozamba : Tra i convocati della #Fiorentina per il #Twente appare a sorpresa #Benassi (che non era presente in lista). La UEF… - DiMarzio : #ConferenceLeague | @acffiorentina, i convocati in vista del match contro il @fctwente -