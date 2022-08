Briatore, niente candidatura, ma chiede la svolta al prossimo governo: “Serve gente brava” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non c’è nessuna mia candidatura, ma l’augurio che ci siano ministri bravi, all’altezza della situazione. Che ci siano sottosegretari bravi, consulenti bravi. E manager delle grandi società pubbliche non scelti perché amici dei politici, ma perché sono bravi ragione per la quale devono essere pagati come li pagherebbe la concorrenza, altro che tetto agli stipendi. Una follia! I manager possono produrre vantaggi di miliardi, ma anche danni di miliardi e i contribuenti nel frattempo pagano”. È Flavio Briatore a chiarire che non si candiderà per le prossime elezioni del 25 settembre e a condividere con l’Adnkronos quelle che ritiene le priorità del prossimo corso, dopo il risultato delle urne. Un corso in cui “si metta fine alle lungaggini e la politica prenda decisioni rapide, evitando di perdere miliardi che poi pagheranno i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non c’è nessuna mia, ma l’augurio che ci siano ministri bravi, all’altezza della situazione. Che ci siano sottosegretari bravi, consulenti bravi. E manager delle grandi società pubbliche non scelti perché amici dei politici, ma perché sono bravi ragione per la quale devono essere pagati come li pagherebbe la concorrenza, altro che tetto agli stipendi. Una follia! I manager possono produrre vantaggi di miliardi, ma anche danni di miliardi e i contribuenti nel frattempo pagano”. È Flavioa chiarire che non si candiderà per le prossime elezioni del 25 settembre e a condividere con l’Adnkronos quelle che ritiene le priorità delcorso, dopo il risultato delle urne. Un corso in cui “si metta fine alle lungaggini e la politica prenda decisioni rapide, evitando di perdere miliardi che poi pagheranno i ...

