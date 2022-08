Basket, Gianmarco Pozzecco: “Un passo indietro, ma mi aspettavo queste difficoltà” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seconda sconfitta consecutiva per l’ItalBasket, che cede nuovamente in amichevole alla Francia. Se a Bologna la prestazione era stata positiva, ieri sera a Montpellier gli azzurri hanno subito una pesante battuta d’arresto contro i transalpini. La squadra di Gianmarco Pozzecco è stata travolta dai padroni di casa per 100-68, un +32 che fa capire che c’è ancora tanto lavoro da fare all’interno del gruppo azzurro che si prepara prima alle due sfide delle Qualificazioni Mondiali e poi soprattutto all’Europeo. L’Italia ha inseguito sempre fin dal primo quarto, crollando poi soprattutto nella ripresa sotto i colpi di una Francia trascinata dai 18 punti di Elie Okobo e dai 13 punti di Thomas Heurtel ed Evan Fournier. All’Italia non sono bastati i 13 punti di Nicolò Melli e gli 11 di Danilo Gallinari. Basket: a Montpellier la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seconda sconfitta consecutiva per l’Ital, che cede nuovamente in amichevole alla Francia. Se a Bologna la prestazione era stata positiva, ieri sera a Montpellier gli azzurri hanno subito una pesante battuta d’arresto contro i transalpini. La squadra diè stata travolta dai padroni di casa per 100-68, un +32 che fa capire che c’è ancora tanto lavoro da fare all’interno del gruppo azzurro che si prepara prima alle due sfide delle Qualificazioni Mondiali e poi soprattutto all’Europeo. L’Italia ha inseguito sempre fin dal primo quarto, crollando poi soprattutto nella ripresa sotto i colpi di una Francia trascinata dai 18 punti di Elie Okobo e dai 13 punti di Thomas Heurtel ed Evan Fournier. All’Italia non sono bastati i 13 punti di Nicolò Melli e gli 11 di Danilo Gallinari.: a Montpellier la ...

