Violenti piogge e strade allagate a Parigi, chiuse fermate metro (Di martedì 16 agosto 2022) Forti temporali dopo settimane di caldo torrido e siccità hanno colpito Parigi nel fine pomeriggio. Le Violenti piogge hanno allagato le strade e costretto alla chiusura di diverse fermate della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Forti temporali dopo settimane di caldo torrido e siccità hanno colpitonel fine pomeriggio. Lehanno allagato lee costretto alla chiusura di diversedella ...

scheerenberger : RT @Tg3web: È ancora allerta al centro e al sud per l'arrivo di nuovi temporali, dopo i violenti nubifragi che ieri hanno messo in ginocchi… - StellaSirio60 : RT @Anpasnazionale: I volontari #Anpas a Stromboli dopo le violenti piogge che hanno colpito le isole Eolie. Con il coordinamento del @Drp… - giusyutano : RT @Tg3web: È ancora allerta al centro e al sud per l'arrivo di nuovi temporali, dopo i violenti nubifragi che ieri hanno messo in ginocchi… - Tg3web : È ancora allerta al centro e al sud per l'arrivo di nuovi temporali, dopo i violenti nubifragi che ieri hanno messo… - Cinzia242 : RT @Anpasnazionale: I volontari #Anpas a Stromboli dopo le violenti piogge che hanno colpito le isole Eolie. Con il coordinamento del @Drp… -