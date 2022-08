Uomini e Donne, Ida Platano sul malore: ''È iniziato con emicranie fortissime, poi…'' (Di martedì 16 agosto 2022) Ida Platano, dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare della sua salute dopo essere stata in ospedale. Leggi su comingsoon (Di martedì 16 agosto 2022) Ida, dama del parterre femminile del Trono Over di, torna a parlare della sua salute dopo essere stata in ospedale.

ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - poliziadistato : Buongiorno e buon #ferragosto. Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini garantiranno la sicurezza nelle città i… - FabioOffreda : RT @Agenzia_Ansa: Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gli uomi… - PieroMineo : RT @demagistris: La militanza non va in vacanza. Grazie di cuore alle donne e agli uomini di @unione_popolare che stanno facendo un lavoro… -