Un uomo è annegato in piscina durante una festa di ferragosto nel Leccese (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Un uomo è annegato mentre faceva il bagno in piscina in provincia di Lecce. L'incidente si è verificato all'interno di una villa privata, nella serata di ferragosto, a Tuglie (Le) dove la vittima, Lin Zhengyi, 31 anni, di origini cinesi ma residente a San Pietro vernotico nel Brindisino, stava partecipando a una festa insieme alla famiglia. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto con esattezza. Il suo corpo immobile è stato notato da altri partecipanti alla festa, che hanno provato a soccorrerlo, invano, così come vani sono stati tentativi degli operatori del 118 intervenuti sul posto, di rianimarlo. Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Unmentre faceva il bagno inin provincia di Lecce. L'incidente si è verificato all'interno di una villa privata, nella serata di, a Tuglie (Le) dove la vittima, Lin Zhengyi, 31 anni, di origini cinesi ma residente a San Pietro vernotico nel Brindisino, stava partecipando a unainsieme alla famiglia. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto con esattezza. Il suo corpo immobile è stato notato da altri partecipanti alla, che hanno provato a soccorrerlo, invano, così come vani sono stati tentativi degli operatori del 118 intervenuti sul posto, di rianimarlo.

