Segretario Pd Salerno, liste di altissimo livello (Di martedì 16 agosto 2022) “Siamo pronti per una bella campagna elettorale. Abbiamo presentato liste di primissimo livello nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni plurinominali”. Lo afferma Vincenzo Luciano, Segretario del Pd di Salerno. “Candidiamo – spiega – donne ed uomini competenti, radicati nei territori, pieni di passione ed energia. Puntiamo ad un grande risultato per la provincia di Salerno ed il Paese: sviluppo, lavoro ed opportunita’, diritti, ambiente contro populismi beceri e sovranismi antidemocratici. Grazie a coloro che avevano offerto la loro generosa disponibilita’ alla candidatura. Saranno in prima fila con i candidati e al fianco di dirigenti, militanti, sindaci ed amministratori, iscritti, simpatizzanti, concittadini. Saremo tutti impegnati, con la guida autorevole del capolista alla Camera dei ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 agosto 2022) “Siamo pronti per una bella campagna elettorale. Abbiamo presentatodi primissimonei collegi uninominali e nelle circoscrizioni plurinominali”. Lo afferma Vincenzo Luciano,del Pd di. “Candidiamo – spiega – donne ed uomini competenti, radicati nei territori, pieni di passione ed energia. Puntiamo ad un grande risultato per la provincia died il Paese: sviluppo, lavoro ed opportunita’, diritti, ambiente contro populismi beceri e sovranismi antidemocratici. Grazie a coloro che avevano offerto la loro generosa disponibilita’ alla candidatura. Saranno in prima fila con i candidati e al fianco di dirigenti, militanti, sindaci ed amministratori, iscritti, simpatizzanti, concittadini. Saremo tutti impegnati, con la guida autorevole del capolista alla Camera dei ...

Parlamenteide : (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) ma mi vedo costretto a ribadire la mia indisponibilità già comunicata, a t… - salerno_vince : RT @mariolavia: Renzi: 'dicono che Letta voglia fare il segretario gen della Nato: con questa capacità strategica che ha, i russi arrivereb… - salerno_vince : RT @BaliaLuigi: Quando Renzi era il suo segretario il PD aveva quasi il 41% ed era il più grande partito d’Europa, governava in 17 regioni… - myriam_salerno : RT @LemmaAndrea: In questo tempo di schizofrenia politica, vi invito a guardare a chi della coerenza ne fa un tratto distintivo: Paolo Cian… - salerno_vince : RT @Andrea_Diesis: Se il @pdnetwork archiviasse Letta per scarsa strategia politica e acclamasse @sbonaccini suo segretario, per visione a… -