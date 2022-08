Sampdoria, Sky: “Interesse per Vignato, occhio allo scambio” (Di martedì 16 agosto 2022) Sampdoria Vignato- Sampdoria tornata subito a lavoro dopo la preoccupante sconfitta in casa, contro l’Atalanta per 2-0. Gli uomini di Giampaolo, Lunedì prossimo, sfideranno la Juventus. Nonostante le difficoltà economiche, la dirigenza Lanna continua il suo lavoro sul mercato in entrata, per migliore una squadra apparsa in difficoltà nella prima uscita. Il centrocampo ha bisogno di una rivoluzione, la perdita di Damsgaard è stata davvero pesante per il mister Doriano. Per sostituire il Danese, la Sampdoria avrebbe pensato ad un giocatore in uscita dal Bologna, ritenutosi ai margini del progetto di Mihaljovic. Stiamo parlando di: Samuele Vignato, trequartista giovane e di prospetto. I due club stanno ragionando sull’idea di uno scambio di prestiti che vede il mediano Viera ai ... Leggi su seriea24 (Di martedì 16 agosto 2022)tornata subito a lavoro dopo la preoccupante sconfitta in casa, contro l’Atalanta per 2-0. Gli uomini di Giampaolo, Lunedì prossimo, sfideranno la Juventus. Nonostante le difficoltà economiche, la dirigenza Lanna continua il suo lavoro sul mercato in entrata, per migliore una squadra apparsa in difficoltà nella prima uscita. Il centrocampo ha bisogno di una rivoluzione, la perdita di Damsgaard è stata davvero pesante per il mister Doriano. Per sostituire il Danese, laavrebbe pensato ad un giocatore in uscita dal Bologna, ritenutosi ai margini del progetto di Mihaljovic. Stiamo parlando di: Samuele, trequartista giovane e di prospetto. I due club stanno ragionando sull’idea di unodi prestiti che vede il mediano Viera ai ...

serie_a24 : Sampdoria, Sky: “Interesse per Vignato, occhio allo scambio” - amojuve : Di norma ci vogliono 20-30 giorni per recuperare da questo tipo di problema. [Fabiana Della Valle] Out contro Samp… - Gaetano108 : RT @1411nico: (Sky) #DiMaria salterà le partite contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina. Potrebbe rientrare o con la Salernitana l’11 s… - l__sal14 : RT @1411nico: (Sky) #DiMaria salterà le partite contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina. Potrebbe rientrare o con la Salernitana l’11 s… - ZonaBianconeri : RT @1411nico: (Sky) #DiMaria salterà le partite contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina. Potrebbe rientrare o con la Salernitana l’11 s… -