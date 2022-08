Piero Angela | folla in Campidoglio per l’ultimo saluto

(Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un piccolo dinosauro con la scritta “grazie maestro”, un missile e un quadretto con le note dell’Aria sulla quarta corda di Bach, quella che ormai per tante generazioni di italiani è la musica di SuperQuark perchè “sulle note di quest’aria ci ha fatto viaggiare nella conoscenza” e poi tanti piccoli mazzi di fiori accanto alle rose rosse che coprono il feretro e alle corone del Presidente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio, della RAI e Mondadori e ai gonfaloni della città metropolitana di Roma Capitale, della città di Torino – sua città natale – e della regione Piemonte oltre che del Comune di Montelupo Fiorentino di cui era cittadino onorario dal 2018. L’omaggio più grande aè quello commosso e silenzioso del suo pubblico. E’ un fiume ininterrotto di persone di tutte le età e di ogni provenienza, infatti, ...

La camera ardente del giornalista e divulgatore scientifico, morto il 13 agosto, è stata allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il feretro è stato accolto dalla famiglia e dal ...L'ha affrontata con serenità, non l'ho mai visto nello sconforto e nella paura' ha aggiunto parlando degli ultimi giorni di, 'Lui continuerà a vivere attraverso quello che ha fatto, ma ...Roma, 16 ago. (askanews) – La camera ardente di Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista e scrittore, morto sabato scorso, sarà aperta questa mattina dalle ore 11.30 alle ore 19.00… Leggi ...ROMA - "Ci mancherà e Roma lo ricorderà. Un torinese ma anche romano d'adozione, una persona che da Roma ha parlato a tutta l'Italia. In questi giorni sto ...