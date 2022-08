“Non l’hanno più vista”. Ilary Blasi, la svolta definitiva dopo settimane. E ora può cambiare tutto (Di martedì 16 agosto 2022) Ilary Blasi, il dettaglio dalle ultime foto. Nelle ultime settimane la separazione della popolare conduttrice da Francesco Totti ha tenuto banco. I due si sono lasciati dopo una storia durata 17 anni, un matrimonio e tre figli. Inizialmente si pensava che la rottura fosse dovuta al tradimento dell’ex giocatore della Roma con Noemi Bocchi. Ma recentemente il Corriere della Sera ha sganciato una bomba clamorosa. Sarebbe stata infatti Ilary Blasi a tradire per prima con un personal trainer. Totti avrebbe scoperto tutto da alcuni messaggi trovati sul cellulare della moglie. Una situazione che fa presagire che ci sarà una dura battaglia legale se queste voci dovessero essere confermate. Intanto sui social spopolano le foto di Ilary che continua le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022), il dettaglio dalle ultime foto. Nelle ultimela separazione della popolare conduttrice da Francesco Totti ha tenuto banco. I due si sono lasciatiuna storia durata 17 anni, un matrimonio e tre figli. Inizialmente si pensava che la rottura fosse dovuta al tradimento dell’ex giocatore della Roma con Noemi Bocchi. Ma recentemente il Corriere della Sera ha sganciato una bomba clamorosa. Sarebbe stata infattia tradire per prima con un personal trainer. Totti avrebbe scopertoda alcuni messaggi trovati sul cellulare della moglie. Una situazione che fa presagire che ci sarà una dura battaglia legale se queste voci dovessero essere confermate. Intanto sui social spopolano le foto diche continua le sue ...

