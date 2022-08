«Mi devi dei soldi»: aggredisce e minaccia l’ex datore di lavoro, arrestato 38enne (Di martedì 16 agosto 2022) Era convinto che gli spettassero ancora dei soldi per dei lavori effettuati alcuni mesi fa. Così invece di parlarne civilmente con l’ex datore di lavoro ha iniziato a perseguitarlo. Minacce fisiche e verbali, pedinamenti, aggressioni, insomma un vero incubo per la vittima che adesso può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Infatti i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di un uomo di 38 anni di origini marocchine, già con precedenti, poiché ritenuto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali gravi. Leggi anche: Appena uscito dal carcere torna a maltrattare e perseguitare 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Era convinto che gli spettassero ancora deiper dei lavori effettuati alcuni mesi fa. Così invece di parlarne civilmente condiha iniziato a perseguitarlo. Minacce fisiche e verbali, pedinamenti, aggressioni, insomma un vero incubo per la vittima che adesso può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Infatti i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di un uomo di 38 anni di origini marocchine, già con precedenti, poiché ritenuto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali gravi. Leggi anche: Appena uscito dal carcere torna a maltrattare e perseguitare 2 ...

