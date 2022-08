LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 6-4 2-3, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano conducenil terzo set (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 SI SALVA ANCORA MATTEO! Due chance annullate dall’italiano. AD-40 Largo di poco il diritto diagonale di Tiafoe. 40-40 INCREDIBILI ERRORI IN RISPOSTA DI Tiafoe! Regali per l’azzurro. 30-40 Servizio e diritto diagonale di Berrettini. 15-40 DUE PALLE BREAK Tiafoe! PASSANTE CON Berrettini A RETE 15-30 Sembra averne di più l’americano in questo momento, anche in termini di esplosività in risposta. 15-15 Gran prima del romano. 0-15 Gran rovescio lungolinea di Tiafoe. 2-3 Tiafoe tiene il servizio e conduce il terzo set. 40-15 In ritardo Tiafoe sul diritto diagonale di Berrettini. 40-0 Ace di Tiafoe. 30-0 Il nastro ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 SI SALVA ANCORA MATTEO! Due chance annullate dall’italiano. AD-40 Largo di poco il diritto diagonale di. 40-40 INCREDIBILI ERRORI IN RISPOSTA DI! Regali per l’azzurro. 30-40 Servizio e diritto diagonale di. 15-40 DUE PALLE BREAK! PASSANTE CONA RETE 15-30 Sembra averne di piùin questo momento, anche in termini di esplosività in risposta. 15-15 Gran prima del romano. 0-15 Gran rovescio lungolinea di. 2-3tiene il servizio e conduce ilset. 40-15 In ritardosul diritto diagonale di. 40-0 Ace di. 30-0 Il nastro ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 1-2 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il secondo set - #Berrettini-Ti… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 4-3 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano annulla un set point e conquista il tie-brea… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 6-5 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano deve allungare il primo set - #Berrettini-T… - Mason_Croley : Live: Matteo Berrettini +210 x3 -