Jacobs | ' L' oro dà fiducia | la metà delle persone pensava che non sarei neanche partito'

(Di martedì 16 agosto 2022) Marcellè un perfezionista. Così, mentre commenta a caldo l'oro europeo dei 100, sottolinea anche ciò che secondo lui non ha funzionato: "Innanzitutto grazie a chi ha tifato per me e mi ha ...

Marcellè un perfezionista. Così, mentre commenta a caldo l'europeo dei 100, sottolinea anche ciò che secondo lui non ha funzionato: "Innanzitutto grazie a chi ha tifato per me e mi ha sempre ...Questa sera a Monaco di Baviera,ha vinto con ...Marcell Jacobs è tornato: l'atletica azzurro ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica nella finale dei 100 metri in 9"95. A Monaco di Baviera il campione olimpico con il tempo ha battuto i ...Il campione olimpico, eguagliando il record dei campionati con il crono di 9"95, ha preceduto i britannici Zharnel Hughes (9"99) e Jeremiah Azu (10"13), rispettivamente argento e bronzo. Ottava piazza ...