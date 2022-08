Jacobs in gara per i 100 metri: guarda l’evento in diretta (Di martedì 16 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere la gara Jacobs in streaming gratis. Con la seconda giornata di gara, i Campionati Europei di atletica leggera – in programma fino al 21 agosto – di Monaco di Baviera entrano nel vivo dopo l’antipasto di Ferragosto. Lunedì, nel primo giorno di competizioni, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere lain streaming gratis. Con la seconda giornata di, i Campionati Europei di atletica leggera – in programma fino al 21 agosto – di Monaco di Baviera entrano nel vivo dopo l’antipasto di Ferragosto. Lunedì, nel primo giorno di competizioni, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Jacobs torna in pista, come seguire i 100 metri agli Europei: Con la seconda giornata di gara,… - abuongi : #Atletica #Munich2022 Marcell Jacobs @crazylongjumper is ready: here what to expect from tonight 100 meters Marce… - lawebstar_it : #MarcellJacobs a caccia dell'oro. Questa sera semifinali e finali agli #Europei di Monaco di Baviera. L'appuntament… - OdeonZ__ : Europei, è il giorno Jacobs: stasera può riscattarsi nei 'suoi' 100 metri - VELOSPORT1960 : -