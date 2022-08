La Gazzetta dello Sport

Sembra proprio unscaramantico quello messo in atto da Simoneal momento dell'ingresso in campo di Edin Dzeko in Lecce - Inter, sul ......il numero 10 che conferma il mal di pancia emerso nei giorni scorsi nonostante le smentite di... ad oggi l'opzione più probabile resta il ritorno alla corte diall' Inter , mentre piovono ... Inzaghi, il rito propiziatorio all'ingresso di Dzeko Ogni ripartenza ha le sue domande di rito. Anche per i tifosi del Brescia, che domani alle 20.45 affronta a Mompiano il Sudtirol nella prima di campionato ...Il tecnico dell'Inter potrebbe dover fare già a meno del croato a Lecce nella prima di campionato di sabato sera e valuta le opzioni ...