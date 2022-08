Gas: prezzo ad Amsterdam sui massimi a 233 euro (Di martedì 16 agosto 2022) Il prezzo del gas naturale corre sui massimi. Le contrattazioni ad Amsterdam sui futures mostrano un rialzo del 6% in mattinata a 233 euro per megawattora contro i 220,11 di lunedì. L'estate torrida ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ildel gas naturale corre sui. Le contrattazioni adsui futures mostrano un rialzo del 6% in mattinata a 233per megawattora contro i 220,11 di lunedì. L'estate torrida ...

NicolaMorra63 : Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario mini… - sailorvuhlkansu : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… - RSInews : Vola il prezzo del gas - vise_vise : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… - dasar : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… -