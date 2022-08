Elezioni | Drago Fdi | ' fasci appesi | ecco gli attacchi di chi ci chiede di eliminare fiamma'

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "'" è la scritta apparsa nella notte sul manifesto elettorale di Giorgia Meloni esposto nella sede di Acireale della senatrice di Fratelli d'Italia, Tiziana, che denuncia: "come appare la mia sede in Acireale stamattina, e siamo ancora agli inizi… Questo perché -scrive la stessasu Facebook- siamo omofobi, razzisti, squadristi, ecc. ecc. ecc. L'importante che a Fratelli d'Italia venga chiesto dila!".

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "'Fasci appesi" è la scritta apparsa nella notte sul manifesto elettorale di Giorgia Meloni esposto nella sede di Acireale della senatrice di Fratelli d'Italia, Tiziana Dra ...Mentre il Pd termina le liste con polemiche a addii, il centrodestra studia le mosse e piazza i pezzi grossi nei collegi strategici. I 5 Stelle intanto oggi votano alle Parlamentarie ...