Dazn rimborsi: come chiedere l'indennizzo. La piattaforma: "Provvederemo a risarcire ciascun cliente" (Di martedì 16 agosto 2022) Non bastano le scuse e il link alternativo per riparare al disservizio che ha guastato la festa dei tifosi proprio alla ripresa del campionato di Serie A. Su Dazn il governo con la sottosegretaria Vezzali ha convocato un tavolo e la Lega calcio si riserva azioni a tutela della sua immagine. È intervenuta anche l'Agcom, chiedendo alla piattaforma streaming "chiarimenti urgenti" e "di provvedere celermente a erogare indennizzi". Dazn, infatti, si impegna a corrispondere i risarcimenti agli utenti: "Nel rispetto delle regole esistenti, Provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato secondo modalità rese note nei prossimi giorni". In attesa delle comunicazioni della piattaforma, ad oggi è già possibile inviare una richiesta di indennizzo, con le ...

