Caos DAZN | annuncia rimborsi ai clienti e cancella ogni traccia social dei disservizi L’ira di Lega Calcio e Agcom

DAZN E' stata una prima giornataccia di campionato per DAZN, che ha riscontrato diversi problemi tecnici nella diretta delle partite. La piattaforma, preso atto di una risoluzione del disagio non in tempi brevi, si è vista costretta ad annunciare "un indennizzo a ciascun cliente interessato", dopo la "rivolta social" che ha imperversato nel weekend. "DAZN è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui DAZN è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto ...

