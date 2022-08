Bonifici, molti usano questa causale ma è un rischio (Di martedì 16 agosto 2022) Tutti noi compiliamo dei Bonifici bancari e quando lo facciamo dobbiamo prestare molta attenzione alla causale che usiamo Al giorno d’oggi effettuare Bonifici bancari è una prassi comune alla maggior parte degli italiani che li effettuano o tramite il sito web dell’istituto bancario o tramite l‘internet banking. In pochissimi minuti, in questo modo, è possibile L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 16 agosto 2022) Tutti noi compiliamo deibancari e quando lo facciamo dobbiamo prestare molta attenzione allache usiamo Al giorno d’oggi effettuarebancari è una prassi comune alla maggior parte degli italiani che li effettuano o tramite il sito web dell’istituto bancario o tramite l‘internet banking. In pochissimi minuti, in questo modo, è possibile L'articolo proviene da Consumatore.com.

BaliaLuigi : Vedo che molti grillini/e stanno postando a ripetizione post nei quali si vantano di aver restituito non so quelli… - SataraX14 : @ChartMind Molti non riescono a vedere un reale case use. Tra carte di credito e bonifici immediati, anche internaz… - Renzo70582705 : @giuno55 @Mov5Stelle Si può essere, non ho elementi. Mi sovvengono però i molti bonifici annullati. Quelli contano?… - LucaTamburin : @87miste Peraltro, i costi della transazione lui li scarica come spese bancarie, sempre che ci siano, visto che mol… - ThePuni16830747 : @boboza47 @giuno55 @Mov5Stelle A me sembra solo da parte loro propaganda. Senza dimenticare che molti facevano i bo… -