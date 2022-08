Affitti abusivi per l’estate, sei denunce a Ischia (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Ancora un weekend di controlli per i carabinieri sull’isola d’Ischia dove i militari della compagnia isolana guidati dal capitano Mitrione con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno identificato 123 persone ed ispezionato 43 veicoli. Sei ischitani (tre di Forio e e tre di Casamicciola) sono stati denunciati per aver convertito abusivamente le loro abitazioni in residenze per turisti e due giovani napoletani (di 15 e 22 anni) perché trovati in strada in possesso di un coltello. Giovanissimi anche i ragazzi sorpresi davanti ad un bar a puntare 100 euro nel gioco d’azzardo del “7 e mezzo“: per loro è scattata una denuncia penale. Guida in stato d’ebbrezza è il reato contestato a 2 persone, fermate a un posto di controllo con un tasso alcolemico superiore al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ancora un weekend di controlli per i carabinieri sull’isola d’dove i militari della compagnia isolana guidati dal capitano Mitrione con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno identificato 123 persone ed ispezionato 43 veicoli. Sei ischitani (tre di Forio e e tre di Casamicciola) sono stati denunciati per aver convertito abusivamente le loro abitazioni in residenze per turisti e due giovani napoletani (di 15 e 22 anni) perché trovati in strada in possesso di un coltello. Giovanissimi anche i ragazzi sorpresi davanti ad un bar a puntare 100 euro nel gioco d’azzardo del “7 e mezzo“: per loro è scattata una denuncia penale. Guida in stato d’ebbrezza è il reato contestato a 2 persone, fermate a un posto di controllo con un tasso alcolemico superiore al ...

