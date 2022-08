AEW: Tony Khan ha convinto Jericho a non cambiare theme song dopo il Turn Heel (Di martedì 16 agosto 2022) Chris Jericho ha lavorato duramente per affermarsi come uno dei wrestler più rispettati nel mondo del wrestling professionistico. Ha lavorato in numerose compagnie di wrestling nel corso degli anni e ha lasciato il segno in ognuna di queste. La sua canzone di ingresso, “Judas“, è una delle theme song più conosciute e amate dell’attuale scena mondiale del pro wrestling. Ogni settimana infatti, i fan non smettono di cantare l’ormai iconica canzone dei Fozzy, ogni qualvolta Chris Jericho fa la sua entrata verso il ring. Parlando a Swerve Strickland e Monteasy durante il podcast Swerve City, Jericho ha rivelato che era stata realizzata una nuova versione di “Judas“. Tuttavia, il presidente dell’AEW Tony Khan lo ha convinto a non utilizzare ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 16 agosto 2022) Chrisha lavorato duramente per affermarsi come uno dei wrestler più rispettati nel mondo del wrestling professionistico. Ha lavorato in numerose compagnie di wrestling nel corso degli anni e ha lasciato il segno in ognuna di queste. La sua canzone di ingresso, “Judas“, è una dellepiù conosciute e amate dell’attuale scena mondiale del pro wrestling. Ogni settimana infatti, i fan non smettono di cantare l’ormai iconica canzone dei Fozzy, ogni qualvolta Chrisfa la sua entrata verso il ring. Parlando a Swerve Strickland e Monteasy durante il podcast Swerve City,ha rivelato che era stata realizzata una nuova versione di “Judas“. Tuttavia, il presidente dell’AEWlo haa non utilizzare ...

