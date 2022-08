Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 15:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Viabilità DELL’ 15 AGOSTO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON FERRAGOSTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELL’A1 Roma FIRENZE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 3 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE Roma, TRA UN MEZZO PESANTE ED UN VEICOLO ORA TRASPORTO PUBBLICO NORMALE ORARIO FESTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO. ULTIME CORSE DELLE METRO B E C ALLE 23.30. SULLA LINEA A L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE 21 PER I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DALLE 21 SARÀ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022)DELL’ 15 AGOSTOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON FERRAGOSTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELL’A1FIRENZE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 3 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE, TRA UN MEZZO PESANTE ED UN VEICOLO ORA TRASPORTO PUBBLICO NORMALE ORARIO FESTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO. ULTIME CORSE DELLE METRO B E C ALLE 23.30. SULLA LINEA A L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE 21 PER I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DALLE 21 SARÀ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ...

Sicurezza: la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica Si è svolto questa mattina nella Sala 'Roma' al Viminale il consueto appuntamento di Ferragosto per il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.