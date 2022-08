Quando gareggia Marcell Jacobs? Orario preciso semifinale e finale 100 metri, programma Europei atletica (Di lunedì 15 agosto 2022) Marcell Jacobs correrà la semifinale dei 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. L’appuntamento è per martedì 16 agosto alle ore 20.19. Il Campione Olimpico sarà impegnato nella terza semifinale, scatterà in corsia 4 e punta a un comodo accesso all’atto conclusivo della gara regina (in programma alle ore 22.15). Il velocista lombardo è guarito dalla lesione al grande adduttore destro che gli ha impedito di disputare la semifinale dei Mondiali e si rimette in gioco a Monaco per andare a caccia del titolo continentale. Marcell Jacobs ha corso in 10.04 a Eugene e a Savona, ha tutte le carte in regola per imporsi. I primi due classificati di ogni ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022)correrà ladei 100agli2022 dileggera. L’appuntamento è per martedì 16 agosto alle ore 20.19. Il Campione Olimpico sarà impegnato nella terza, scatterà in corsia 4 e punta a un comodo accesso all’atto conclusivo della gara regina (inalle ore 22.15). Il velocista lombardo è guarito dalla lesione al grande adduttore destro che gli ha impedito di disputare ladei Mondiali e si rimette in gioco a Monaco per andare a caccia del titolo continentale.ha corso in 10.04 a Eugene e a Savona, ha tutte le carte in regola per imporsi. I primi due classificati di ogni ...

